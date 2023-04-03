6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi. Peki, Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi neden ilan edilir?

Afet bölgesi nedir? 6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi. Peki, Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi neden ilan edilir? Detaylar...

AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Yangın, heyelan, sel, deprem vb. gibi doğal afetler sonucunda bazı bölgelerde yaşam olumsuz etkilenmektedir. Bu bakımdan doğal afetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için bazı bölgeler afet bölgesi olarak ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde hasarlar kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki vatandaşlara birçok destekten faydalanabiliyor. Kısacası afet bölgesi kapsamında olan yerler ve kişiler bazı desteklerden yararlanabilmektedir.