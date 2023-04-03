Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi neden ilan edilir?

Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi neden ilan edilir?

Gündem Haberleri

6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi. Peki, Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi neden ilan edilir?

Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremzede öğrenciler LGS'ye istedikleri ilde girebilecekMilli Eğitim Bakanı Özer: Depremzede öğrenciler LGS'ye istedikleri ilde girebilecek
Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiMalatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldıGöbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Yeni afet bölgesi illeri hangileri? Hangi iller deprem bölgesine dahil edildi?Yeni afet bölgesi illeri hangileri? Hangi iller deprem bölgesine dahil edildi?

Afet bölgesi nedir? 6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi. Peki, Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi neden ilan edilir? Detaylar...

AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Yangın, heyelan, sel, deprem vb. gibi doğal afetler sonucunda bazı bölgelerde yaşam olumsuz etkilenmektedir. Bu bakımdan doğal afetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için bazı bölgeler afet bölgesi olarak ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde hasarlar kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki vatandaşlara birçok destekten faydalanabiliyor. Kısacası afet bölgesi kapsamında olan yerler ve kişiler bazı desteklerden yararlanabilmektedir.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title