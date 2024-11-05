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Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı!

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı!
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Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı için başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından resmi açıklama yapıldı mı araştırılıyor. Peki, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? İşte detaylar!

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvuru tarihleri, adaylar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılacak resmi duyuru ile sınavın başvuru süreci ve diğer detaylarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınav başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı!

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvuruları 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresi ( https://ais.osym.gov.tr ) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla bireysel olarak başvurabilecekleri gibi, diledikleri bir ÖSYM Başvuru Merkezinden de işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Başvuru sürecinde sınav ücreti ödenerek başvuru tamamlanmış sayılacaktır.

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı!

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, ÖSYM tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde, belirlenen sınav merkezlerinde dört oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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