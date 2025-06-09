9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV

9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Televizyon izleyicilerinin sabah saatlerinden itibaren merak ettiği 9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı belli oldu. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe denk gelen bu özel günde, birçok kişi "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam saatlerinde hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı, 9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı detaylarıyla araştırılıyor.

TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 gibi ulusal kanallar, bayrama özel programlar ve sevilen yapımlarla izleyicilerle buluşuyor. Bayram tatilini evde geçirenler için rehber niteliğinde hazırladığımız 9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı listesi ile gününüzü planlamak çok daha kolay olacak. İşte bugün televizyonda izleyebileceğiniz tüm programların detaylı listesi…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

01:30 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

03:15 Yargı

05:00 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

21:45 Yerli Sinema Nasipse Olur

00:15 Yerli Sinema Sakar Şakir

01:45 Yerli Sinema Nasipse Olur

03:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema İç Savaş

22:30 Yerli Sinema Anka

01:00 Yerli Sinema Anka

03:20 Aldatmak

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Hangimiz Sevmedik

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:05 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:10 Seksenler

15:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 3'te 3

22:35 Gönül Dağı-Kurban

01:40 3'te 3

03:45 Kasaba Doktoru

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sahipsizler

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:30 Yerli Sinema Deli Dumrul

01:30 Yerli Sinema Deli Dumrul

03:00 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Now Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4

22:30 Çift Kişilik Oda

04:00 Adım Farah

05:00 Elkızı

06:00 Karagül

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.