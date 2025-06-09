9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV
Televizyon izleyicilerinin sabah saatlerinden itibaren merak ettiği 9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı belli oldu. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe denk gelen bu özel günde, birçok kişi "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam saatlerinde hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı, 9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı detaylarıyla araştırılıyor.
TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 gibi ulusal kanallar, bayrama özel programlar ve sevilen yapımlarla izleyicilerle buluşuyor. Bayram tatilini evde geçirenler için rehber niteliğinde hazırladığımız 9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı listesi ile gününüzü planlamak çok daha kolay olacak. İşte bugün televizyonda izleyebileceğiniz tüm programların detaylı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
01:30 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
03:15 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
21:45 Yerli Sinema Nasipse Olur
00:15 Yerli Sinema Sakar Şakir
01:45 Yerli Sinema Nasipse Olur
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema İç Savaş
22:30 Yerli Sinema Anka
01:00 Yerli Sinema Anka
03:20 Aldatmak
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 3'te 3
22:35 Gönül Dağı-Kurban
01:40 3'te 3
03:45 Kasaba Doktoru
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sahipsizler
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:30 Yerli Sinema Deli Dumrul
01:30 Yerli Sinema Deli Dumrul
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4
22:30 Çift Kişilik Oda
04:00 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül