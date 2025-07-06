6 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, TV8, TRT1, NOW
Televizyon izleyicilerinin her gün en çok merak ettiği konulardan biri, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun cevabıdır. Özellikle hafta sonlarında artan ekran başı süreleriyle birlikte 6 Temmuz TV yayın akışı büyük ilgi görüyor. Peki, bugünün ekranlarında hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak?
6 Temmuz TV yayın akışı, izleyicilerin tercihlerini şekillendiren önemli detayları barındırıyor. Ulusal kanalların sabah kuşaklarından prime time dizilerine kadar birçok yapım, bu akşam ekranlarda olacak. Eğer "6 Temmuz TV yayın akışı ne zaman yayınlandı?" diye soruyorsanız, tüm detayları sizin için derledik.
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Gençliğim Eyvah
10:00 Zembilli
13:00 Aile Saadeti
16:40 Güven Bana
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Password
16:45 Amacı Olmayan Grup
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuralsız Sokaklar
12:30 Kuralsız Sokaklar
00:20 Dune Gezegeni
02:00 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Hanım Köylü
10:00 Ateşböceği
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Şekerpare
22:00 Kırılma Noktası
00:00 Kırılma Noktası
02:00 Feryat
03:30 Kaderimin Oyunu
04:30 Türk Müziği
05:30 Erkenci Kuş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Kadifeden Kesesi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
22:00 Sivri Akıllılar
23:45 Yedi Bela Hüsnü
01:45 Sivri Akıllılar
03:15 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Balkan Ninnisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kaya"
22:45 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
01:15 Kim Gitsin?
02:25 Seksenler