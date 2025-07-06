6 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, TV8, TRT1, NOW

6 Temmuz TV yayın akışı, izleyicilerin tercihlerini şekillendiren önemli detayları barındırıyor. Ulusal kanalların sabah kuşaklarından prime time dizilerine kadar birçok yapım, bu akşam ekranlarda olacak. Eğer "6 Temmuz TV yayın akışı ne zaman yayınlandı?" diye soruyorsanız, tüm detayları sizin için derledik.

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Zembilli

13:00 Aile Saadeti

16:40 Güven Bana

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Password

16:45 Amacı Olmayan Grup

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuralsız Sokaklar

12:30 Kuralsız Sokaklar

00:20 Dune Gezegeni

02:00 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Hanım Köylü

10:00 Ateşböceği

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Şekerpare

22:00 Kırılma Noktası

00:00 Kırılma Noktası

02:00 Feryat

03:30 Kaderimin Oyunu

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Kadifeden Kesesi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Hayat Bayram Olsa

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

22:00 Sivri Akıllılar

23:45 Yedi Bela Hüsnü

01:45 Sivri Akıllılar

03:15 Kızılcık Şerbeti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı

06:05 Balkan Ninnisi

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kaya"

22:45 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

01:15 Kim Gitsin?

02:25 Seksenler