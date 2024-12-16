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31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu?

31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu?
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Yılın son günü olan 31 Aralık'ta kamu kurumlarının çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Kamu kurumları ve hizmetlerinin durumu hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyan vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Yılbaşı tatili öncesi bu soru, kamu çalışanları ve vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Resmi tatil takvimine göre, Türkiye'de 31 Aralık herhangi bir tatil günü olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, kamu kurumları ve resmi daireler bu tarihte normal mesai düzeninde çalışmaya devam eder. Peki, 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu?

31 ARALIK'TA KAMU KURUMLARI ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye'deki resmi tatil takvimine göre, 31 Aralık tarihi herhangi bir tatil kapsamında değildir. Bu nedenle, kamu kurumları (kaymakamlıklar, belediyeler, tapu müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, SGK gibi) 31 Aralık'ta tam gün çalışmaya devam eder. Kamu çalışanları için herhangi bir yarım gün ya da tam gün tatil uygulaması söz konusu değildir.

31 Aralık günü kamu kurumlarının çalışma saatleri standart düzeninde devam eder. Genellikle kamu kurumlarının mesai saatleri şu şekildedir:

Sabah: 08.30 - 12.30

Öğle arası: 12.30 - 13.30

Öğleden sonra: 13.30 - 17.30

Kurumların kapanış saati yılbaşı nedeniyle değişmez. Ancak bazı bölgelerde yoğunluğa göre kısa süreli düzenlemeler yapılabilir.

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