30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük zaferlerinden birini kutlamak için her yıl düzenlenir. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün?
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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştirildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, ülke genelinde törenler ve etkinliklerle kutlanmaktadır.
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl, yani 2024'te, 30 Ağustos Cuma gününe denk gelmektedir.