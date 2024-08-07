30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman?

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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştirildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, ülke genelinde törenler ve etkinliklerle kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl, yani 2024'te, 30 Ağustos Cuma gününe denk gelmektedir.