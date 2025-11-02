Haberler

3 Mayıs 1481'de vefat eden Fatih Sultan Mehmed'in vefat haberi, tarihî kayıtlara göre 19 Mayıs 1481'de Venedik'te elçilerce hangi ifadeyle de ...
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor. 3 Mayıs 1481'de vefat eden Fatih Sultan Mehmed'in vefat haberi, tarihî kayıtlara göre 19 Mayıs 1481'de Venedik'te elçilerce hangi ifadeyle de duyurulmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster'nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki, 3 Mayıs 1481'de vefat eden Fatih Sultan Mehmed'in vefat haberi, tarihî kayıtlara göre 19 Mayıs 1481'de Venedik'te elçilerce hangi ifadeyle de duyurulmuştur?

3 MAYIS 1481'DE VEFAT EDEN FATİH SULTAN MEHMED'İN VEFAT HABERİ, TARİHÎ KAYITLARA GÖRE 19 MAYIS 1481'DE VENEDİK'TE ELÇİLERCE HANGİ İFADEYLE DE DUYURULMUŞTUR?

A: Türklerin Babası son nefesini verdi

B: Konstantinopolis Fatihi gitti

C: Büyük Kartal öldü

D: Doğu'nun Kralı göçtü

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ₺

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ₺

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
Haberler.com
