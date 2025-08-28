Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanlar, 29 Ağustos Cuma yarım gün mü? yoksa tam mesai mi olacak sorusunun cevabını merak ediyor. 2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Peki, bu durumda 29 Ağustos resmi tatil sayılacak mı? İşte 2025 yılı için 29 Ağustos Cuma günü yarım gün mü, tatil mi yoksa normal mesai mi? sorusunun net cevabı…

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk gelmektedir ve bu tarih resmi tatil kapsamındadır.

29 AĞUSTOS CUMA YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos Cuma günü için herhangi bir resmi tatil kararı bulunmamaktadır. Resmî makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre, 29 Ağustos Cuma günü yarım gün tatil değildir. Hem kamu kurumları hem de özel sektör çalışanları için tam gün mesai uygulanacaktır.