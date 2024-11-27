Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

CHP lideri Özel'in beklediği izin çıktı! Cuma günü ziyaret edecek

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu

İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri panikletti
Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

28 Kasım Perşembe okullar tatil mi?

28 Kasım Perşembe okullar tatil mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olumsuz hava koşulları yurdun pek çok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Birçok ilde bugün okullar tatil edildi. Peki, Yarın okul tatil mi? 28 Kasım Perşembe okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor. Peki, Yarın okul tatil mi? 28 Kasım Perşembe okul yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz Kıyıları (Sinop Hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı'nın, Siirt'in ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

28 KASIM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Çarşamba Sivas, Bingöl, Ordu, Kayseri ve Bayburt gibi pek çok ilde eğitime ara verildi.

28 Kasım Perşembe günü için henüz açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler
img

Ünlü otomobil firması para arıyor
img

İşte Galatasaraylıların yeni yengesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Debrecen nerede, hangi ülkede? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Slavia Prag Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Diyarbakır okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Diyarbakır'da okul yok mu (Diyarbakır Valiliği Açıklaması)? Dinamo Zagreb Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Celtic Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Lille CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ankara okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.