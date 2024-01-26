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26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle!

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26 Ocak Cuma günü Gelin Evi programının yarışmacıları kimler? Gelin Evi'nin yeni bölümü canlı yayında izleyicilerle buluşuyor. Programın detaylarını ve yarışmacılarının kim olduğunu öğrenmek için canlı yayını kaçırmayın! Aslıhan Hünel'in sunduğu yarışmada her hafta başka bir gelinin evine konuk olunuyor. Gelin Evi programının 26 Ocak Cuma günü yayını ve bu yayında yer alacak yarışmacılar hakkında detaylar araştırılıyor. Yeni bölümü izlemek ve yarışmacıları haberimizde yer alacaktır.

26 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan Gelin Evi programında, her hafta olduğu gibi Aslıhan Hünel'in ev sahipliğinde farklı bir geline misafir olunacak. Gelin Evi programı hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. 5 günün sonunda diğer gelinlerden daha yüksek puan alan yarışmacı 50.000 TL' nin sahibi oluyor. Peki, Gelin Evi yarışmacıları kimler? İşte, Gelin Evi canlı yayın linki!

26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle!

GELİN EVİ SUNUCUSU KİMDİR?

4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Gelin Evi hafta içi her gün saat 13.00'da Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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