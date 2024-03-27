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23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 23 Nisan yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak 2024?

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair 23 Nisan resmi tatil mi? Sorusu merak edilmekte. Türkiye'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala, çalışanlar arasında tatil durumuyla ilgili merak artıyor. Özellikle çalışmakta olan birçok işçi yarım gün mü, tam gün mü araştırmasını yapıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak 2024?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir. Ayrıca 23 Nisan, 2024 yılında Salı gününe gelmektedir.

23 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm vatandaşları kapsayan tam gün resmi tatil uygulanıyor. 22 Nisan günü ise tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Bu tarihler 2024 yılında Türkiye'deki resmi tatil günlerini ve bayramları göstermektedir. Yılbaşı tatili 3 gün sürmektedir, diğer bayramlar ve tatiller ise tek gün veya daha fazla gün olarak kutlanmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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