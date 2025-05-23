23 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı!

23 Mayıs 2025 Cuma günü için TV yayın akışı, izleyicilerin planlarını yapmalarına yardımcı oluyor. Günün öne çıkan yapımları ve saatleriyle ilgili bilgiler, izleyicilerin beklentilerini karşılıyor. Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı, sabah saatlerinden itibaren başlayan programlarla gün boyu devam ediyor. Her yaşa ve zevke hitap eden içeriklerle dolu olan yayın akışı, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Bugün hangi diziler ve programlar var? İşte detaylar...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Uzak Şehir (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 – Eşref Rüya

02:30 – Yargı (Tekrar)

04:30 – Poyraz Karayel (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah

10:00 – Kızılcık Şerbeti

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Siyah Kalp

00:15 – Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Arap Kadri ve Tarzan

22:20 – Kiminle Evlendim

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 – Hangimiz Sevmedik

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:35 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 – Türk Sineması "Ceviz Ağacı"

02:40 – Teşkilat

05:00 – Seksenler

05:55 – Kapanış

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Aramızda Kalsın

19:00 – Star Haber

20:00 – Özür Dilerim

22:15 – Özür Dilerim

00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Gel Konuşalım

10:55 – Survivor Panorama / Canlı

12:30 – İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 – Survivor Ekstra / Canlı

01:30 – İşte Benim Stilim

04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 – En Hamarat Benim

16:45 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Hudutsuz Sevda

23:30 – Leyla: Hayat...