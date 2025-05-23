23 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı!
23 Mayıs 2025 Cuma günü için TV yayın akışı merakla bekleniyor. Televizyon izleyicileri, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını arıyor. Günün dizi, film ve programlarıyla dolu yayın akışı, izleyicilere keyifli anlar sunmayı vaat ediyor.
23 Mayıs 2025 Cuma günü için TV yayın akışı, izleyicilerin planlarını yapmalarına yardımcı oluyor. Günün öne çıkan yapımları ve saatleriyle ilgili bilgiler, izleyicilerin beklentilerini karşılıyor. Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı, sabah saatlerinden itibaren başlayan programlarla gün boyu devam ediyor. Her yaşa ve zevke hitap eden içeriklerle dolu olan yayın akışı, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Bugün hangi diziler ve programlar var? İşte detaylar...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Uzak Şehir (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 – Eşref Rüya
02:30 – Yargı (Tekrar)
04:30 – Poyraz Karayel (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Kızılcık Şerbeti
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Siyah Kalp
00:15 – Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Arap Kadri ve Tarzan
22:20 – Kiminle Evlendim
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 – Hangimiz Sevmedik
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:35 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 – Türk Sineması "Ceviz Ağacı"
02:40 – Teşkilat
05:00 – Seksenler
05:55 – Kapanış
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Özür Dilerim
22:15 – Özür Dilerim
00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Gel Konuşalım
10:55 – Survivor Panorama / Canlı
12:30 – İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 – Survivor Ekstra / Canlı
01:30 – İşte Benim Stilim
04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 – En Hamarat Benim
16:45 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Hudutsuz Sevda
23:30 – Leyla: Hayat...