23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi?
23 Eylül'de doğanların hangi burç olduğu merak ediliyor. 23 Eylül günü doğanlar Başak mı yoksa Terazi burcu mu? Sorusunun cevabı birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte 23 Eylül'de doğanların burçları ile ilgili detaylar!
23 Eylül'de doğanların burcu konusu, özellikle burçlarla ilgilenenler için sıkça merak edilen bir durumdur. Bu tarih, Burçlar kuşağının geçiş döneminde yer alıyor ve birçok kişi, 23 Eylül'de doğanların hangi burca ait olduğunu sorgulanıyor. Peki, 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? Detaylar haberimizde...
23 EYLÜL HANGİ BURÇ?
23 Eylül, Terazi burcunun başlangıç tarihidir. Bu tarihte doğan kişiler, genellikle Terazi burcuna mensup olurlar. Ancak, burçlar arasında geçiş dönemi olduğu için 22 Eylül'e kadar doğanlar Başak burcunda, 23 Eylül'de doğanlar ise Terazi burcunda kabul edilir.