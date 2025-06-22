22 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?
22 Haziran TV yayın akışı merak eden izleyiciler için bugünün en çok aranan konularından biri oldu. Pazar gününü evde geçirmek isteyenler, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ulusal kanalların dizi, film ve yarışma programlarıyla dolu dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor.
Hafta sonu keyfini ekran karşısında değerlendirmek isteyenler için 22 Haziran TV yayın akışı büyük önem taşıyor. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Kanal D, Show TV ve Star TV ise sevilen diziler ve filmlerle ekran başındakilere eğlence sunuyor. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte detaylar...
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:20 Güven Bana
14.00 Çakallarla Dans 4
16.00 Aile Saadeti
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Düş Peşine
16.45 Arka Sokaklar
20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
13.30 Çift Kişilik Oda
16.45 Yetenek Sizsiniz
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08.00 Yavru ile Katip
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Gülen Adam
15.15 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Avanak Abdi
21.45 Petrol Kralları
23.45 Avanak Abdi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Hanım Köylü
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Sahipsizler
15.45 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Patron Mutlu Son İstiyor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.25 Yedi Numara
06.15 Beni Böyle Sev
08.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
18.00 Ana Haber
19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus -Wydad"
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Pachua"