22 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?

Hafta sonu keyfini ekran karşısında değerlendirmek isteyenler için 22 Haziran TV yayın akışı büyük önem taşıyor. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Kanal D, Show TV ve Star TV ise sevilen diziler ve filmlerle ekran başındakilere eğlence sunuyor. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte detaylar...

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:20 Güven Bana

14.00 Çakallarla Dans 4

16.00 Aile Saadeti

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Düş Peşine

16.45 Arka Sokaklar

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet

13.30 Çift Kişilik Oda

16.45 Yetenek Sizsiniz

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.00 Yavru ile Katip

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Gülen Adam

15.15 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Avanak Abdi

21.45 Petrol Kralları

23.45 Avanak Abdi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Hanım Köylü

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Sahipsizler

15.45 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Patron Mutlu Son İstiyor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.25 Yedi Numara

06.15 Beni Böyle Sev

08.35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

18.00 Ana Haber

19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus -Wydad"

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Pachua"