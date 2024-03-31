2024 BURSA GEMLİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gemlik'te hangi parti, kim önde? Refik Yılmaz mı, Şükrü Deviren mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Gemlik Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa Gemlik'te hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Refik Yılmaz, CHP'den Şükrü Deviren yarıştı. Peki, Bursa Gemlik'te hangi parti, kim önde? Bursa Gemlik'te AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BURSA GEMLİK YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Gemlik'te Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Refik Yılmaz, CHP'den Şükrü Deviren ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA GEMLİK'TE HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Gemlik Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Refik Yılmaz, CHP'den Şükrü Deviren kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.