ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1990'larda yayımlanan "Mahallenin Muhtarları" adlı dizide Erkan Can'ın canlandırdığı Temel adlı karakter, sahiplendiği maymuna hangi adı verir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1990'LARDA YAYIMLANAN "MAHALLENİN MUHTARLARI" ADLI DİZİDE ERKAN CAN'IN CANLANDIRDIĞI TEMEL ADLI KARAKTER, SAHİPLENDİĞİ MAYMUNA HANGİ ADI VERİR?

A: Kuzen

B: Çarli

C: Çaydanlık

D: Maymun

Cevap:

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