19 Mayıs Ankara etkinlikleri: Ankara'da etkinlik olacak mı? 19 Mayıs etkinlikleri neler? ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Ankara'da düzenlenecek etkinlikler merak konusu oldu. Vatandaşlar, bu özel günde hangi etkinliklerin yapılacağını araştırıyor. 19 Mayıs genellikle çeşitli etkinliklerle kutlanır ve milli bayramlar arasında özel bir yere sahiptir. Vatandaşlar, 19 Mayıs'ta Ankara'da hangi etkinliklerin olacağını merak ediyor. 19 Mayıs Ankara'da etkinlik olacak mı? 19 Mayıs etkinlikleri neler? İşte detaylar!

19 MAYIS ANKARA'DA ETKİNLİK OLACAK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlayacağı birçok ücretsiz konser olacak.

ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ

17 Mayıs Cuma sanatçı Gülşen konseri ile başlayacak olan kutlamalar; 18 Mayıs Cumartesi Murat Boz ve 19 Mayıs Pazar Mor ve Ötesi konserleriyle devam edecek.