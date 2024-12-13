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14 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

14 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Aralık 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 14 Aralık 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

14 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Aralık 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Aralık 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı İşyerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararlarının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 9231)

YÖNETMELİK

–– XYLELLA Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Doğal Çiçek Soğanlarının 2025 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/41)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 210)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/35)

–– 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2024 Tarihli ve 13073, 13074, 13075 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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