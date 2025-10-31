Haberler

1 Kasım Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

1 Kasım Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
1 Kasım 2025 Cuma tarihli Resmî Gazete kararları belli oldu. Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de yer alan yasa, yönetmelik, tebliğ, atama kararları ve ilanlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin yeni düzenlemeler, atamalar ve duyuruların tamamı bugünkü sayıda yer aldı. Peki, 1 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de hangi kararlar açıklandı?

1 Kasım 2025 Cuma gününe ait Resmî Gazete yayımlandı. Günün yasama bölümü kanunları, yürütme ve idareye dair kararlar, yargı bölümü düzenlemeleri ve ilanlar erişime açıldı. Bugünkü Resmî Gazete'nin tüm detaylarını ve alınan kararların tam listesini PDF formatında görüntülemek de mümkün. İşte 1 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararların ayrıntıları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

1 Kasım 2025 Cuma tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugünün sayısında yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin çok sayıda karar, yönetmelik ve atama yer alıyor. Vatandaşlar, 1 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları ve duyuruların detaylarını merak ediyor.

1 KASIM 2025 TARİHLİ RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

Bugünkü Resmî Gazete'de; Yasama Bölümü'nde kabul edilen kanunlar, Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan yönetmelikler, genelgeler ve atama kararları dikkat çekiyor. Ayrıca Yargı Bölümü'ne ilişkin yeni düzenlemeler ile ilanlar da yer aldı.

KARARLARIN DETAYLARI VE GÜNÜN İLANLARI

1 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tam metninde, yürürlüğe giren kararların ayrıntılarına ve günün ilan listesine ulaşılabiliyor. Bugün yayımlanan kararlar arasında kurum içi atamalar, çeşitli yönetmelik değişiklikleri ve yargıya ilişkin düzenlemeler öne çıkıyor.

RESMÎ GAZETE PDF SÜRÜMÜ ERİŞİME AÇILDI

Vatandaşlar, bugünkü Resmî Gazete'nin tamamını PDF formatında görüntüleyebiliyor. 1 Kasım 2025 tarihli sayıda yer alan tüm yasa, yönetmelik, tebliğ ve ilanların detayları erişime sunulmuş durumda.

TÜMÜ

Osman DEMİR
