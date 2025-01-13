1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son günlerine girilmesiyle birlikte öğrenciler not ortalamalarını hesaplamaya başladı. 1 dersten kalınca belge alınır mı?

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17 Ocak 2025 tarihinde karnelerini alacak.

Tek dersten zayıfı olan ancak not ortalaması başarı belgesi için yeterli olan öğrenciler, detayları merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren ve tüm derslerden başarılı olan öğrenciler belge alabilir.

Dolayısıyla tek dersten zayıfı olan veya diğer bir ifadeyle 50.00 altında notu bulunan öğrenciler Takdir ve Teşekkür Belgesi alamazlar.