ZONGULDAK'TA ORMANLARDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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ZONGULDAK'TA ORMANLARDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, sonbahar ile birlikte fotoğrafçıların gözdesi olan kent ormanında ağaçlar sararmaya başladı.

ZONGULDAK'ta, sonbahar ile birlikte fotoğrafçıların gözdesi olan kent ormanında ağaçlar sararmaya başladı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlar, sararmaya başladı. Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisindeki Kent Ormanı'nda dökülen ağaç yaprakları, güzel görüntüler oluşturdu. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Kent Ormanı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin akınına uğrayan kent ormanı drone ile havadan görüntülendi.

ZONGULDAK'TA ORMANLARDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

ZONGULDAK'TA ORMANLARDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

ZONGULDAK'TA ORMANLARDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

ZONGULDAK'TA ORMANLARDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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