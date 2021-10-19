Yunanistan'ın silahlanma politikası sol gruplarca protesto edildi - Haberler
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Yunanistan'ın silahlanma politikası sol gruplarca protesto edildi

AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çeşitli sol gruplar, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan ve iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında iş birliği öngören anlaşmayı protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çeşitli sol gruplar, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan ve iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında iş birliği öngören anlaşmayı protesto etti.

Yunanistan'ın silahlanma politikası sol gruplarca protesto edildi

Yunanistan'ın silahlanma politikası sol gruplarca protesto edildi

Yunanistan'ın silahlanma politikası sol gruplarca protesto edildi

Yunanistan'ın silahlanma politikası sol gruplarca protesto edildi
AA / Ayhan Mehmet - Son Dakika Haberleri
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