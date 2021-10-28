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Son dakika haberi... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika habere göre Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırdı.

Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

(Metin Tek/İHA)

Son dakika haberi... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika haberi... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika haberi... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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