Yüksek gerilim hattına çıkan porsuk, orman yangınına neden oldu

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangına, yüksek gerilim hattına çıkan porsuğun neden olduğu belirtildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi'nde çıktı. Ormandan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Yangında 500 metrekare alanın zarar gördüğü belirlendi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede yüksek gerilim hattında yanmış vaziyette bir porsuk bulundu. Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının, porsuğun yüksek gerilim hattına çıkması nedeniyle çıktığı öğrenildi.