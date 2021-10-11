Yozgat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği böyle görüntülendi - Haberler
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Yozgat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Muammer Yıldız - Haberler | Güncel

Yozgat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği böyle görüntülendi İç Anadolu Bölgesi'nin tek blok ve en geniş ormanlarından olan, coğrafi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi ormanlarında sonbaharla birlikte eşsiz görüntüler oluştu.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği böyle görüntülendi

YOZGAT - İç Anadolu Bölgesi'nin tek blok ve en geniş ormanlarından olan, coğrafi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi ormanlarında sonbaharla birlikte eşsiz görüntüler oluştu.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle İlçede ağaçlar, bugünlerde sarı ve yeşil renklerin bütün tonlarını taşımaya başladı. Renk cümbüşünün oluştuğu Akdağmadeni ormanlarında oluşan seyirlik görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekti.

Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen Akdağmadeni ormanları, drone ile görüntülendi.

Yozgat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği böyle görüntülendi

Yozgat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği böyle görüntülendi

Yozgat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği böyle görüntülendi

Yozgat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Muammer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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