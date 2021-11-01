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Yokuş aşağı inerken takla atan traktörün sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yokuş aşağı inerken takla atan traktörün sürücüsü öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörüyle yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, takla atarak devrildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörüyle yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, takla atarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Demirtaş Mahallesi Büyükdamlar Mevkiinde saat 15.30 sıralarında Önder Gürel (57) idaresindeki 45 F 1524 plakalı traktör yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan toprak zemine çarparak takla atıp devrildi. Kazada traktör sürücüsü Önder Gürel olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından kazayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA

Yokuş aşağı inerken takla atan traktörün sürücüsü öldü

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