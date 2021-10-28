YIKAMACI, HALIDAN ÇIKAN ALTINLARI SAHİBİNE ULAŞAMAYINCA POLİSE TESLİM ETTİ

BURSA'da halı yıkamacı Bekir Şimşek, iş yerindeki su havuzunda kese içerisinde 25 bin lira değerinde altın buldu. Yaklaşık 2 hafta boyunca altınların sahibinin kendilerine ulaşmasını bekleyen Şimşek, kimse aramayınca polise gitti. Şimşek, 'Sahipleri belki kuyumcuları geziyordur. Bir yerden çıkacak diye bekliyordur. O yüzden teslim etmek istedimö dedi.

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde halı yıkama işi yapan Bekir Şimşek, halı yıkama makinesinin önündeki su havuzunda bir kese olduğunu fark etti. Açtığı kesede altın olduğunu gören Şimşek, ortağı ile birlikte son bir hafta içinde kendilerine halı getiren müşterilerini aramaya başladı. Yaklaşık 2 hafta boyunca altınların sahibi olan müşterilerinin kendilerini aramasını bekleyen Şimşek, kimse aramayınca altınları polise vermeye karar verdi. Şimşek, 25 bin lira değerindeki altınları gelen ekiplere teslim etti.

'KUYUMCUYA GİDİP FİYATLARINI SORDUM'

Bekir Şimşek herkesin aynı duyarlılıkta olması gerektiğini ifade ederek, 'Servis elemanlarımız halıları bize getirdiler. Halıları yıkarken havuzun içinde bir miktar altın buldum. Altınları bulunca sahiplerini aramaya çalıştım ama ulaşamadım. Daha sonra polisi aradım. Çoğu müşteriyi aradım. Bize ait değil deyince beklemeye başladım. Arayan soran olmayınca polise haber verdim. Kuyumcuya gidip fiyatlarını sordum. 25 bin 200 lira civarında olduğunu söylediler. Olması gerekeni yaptım. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Sahipleri belki kuyumcuları geziyordur. Bir yerden çıkacak diye bekliyordur. O yüzden teslim etmek istedim dedi.