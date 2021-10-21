Riot Games'in oyunu ve League of Legends'ın mobil oyunu olarak geçen Wild Rift Lonca Savaşı sezonunu resmi olarak başlatıyor. Geçen yazımızda Wild Rift'in oyuna lonca sistemi getirdiğini söylemiştik. Geliştiriciler lonca sisteminin hemen ardından lonca savaşları için de büyük bir adım attılar!

LONCALAR ARASI KARŞILAŞMA SEZONU NE KADAR SÜRÜYOR?

Her sezon yaklaşık olarak 3 ay sürüyor. Bu sırada 10 rakip loncayla savaşma, skor tablosunun zirvesine yerleşme ve Runeterra'nın en sembolleşmiş şampiyonlarından bazılarını temsil etme fırsatı bulacaksın. Sezon sona erdiğinde her şey sıfırlanacak ve tüm bunları tekrar yapacaksın!

PEKİ NASIL KUPA PUANI KAZANABİLİRİM?

Loncanın haftalık Loncalar Arası Karşılaşma savaşlarına katkıda bulunduğun sürece kupa puanı kazanırsın. Lonca görevlerini tamamlamak, şampiyon lütfu elde etmek için çaba göstermek ve diğer lonca üyeleriyle birlikte oynamak loncanın zafere ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın kupa puanı kazandırır. Fakat loncan zafere ulaşırsa, muhteşem bir kupa puanı ilavesi kazanırsın!

LONCALAR ARASI KARŞILAŞMA SKOR TABLOSU

Loncalar Arası Karşılaşma skor tablosunda dünyanın dört bir yanındaki loncalar kapışır. Bu tablo, tüm sunuculardaki topladığı puanlarla zirveye ulaşmak isteyen loncaları içerir.

Loncalara skor tablosundaki genel sıralamalarına bağlı olarak madalyalar verilir. Bunları tüm ihtişamlarıyla loncanın ana sayfasında ve yükleme ekranında kendi portrende görebilirsin:

Evet, hepimiz lonca görevlerini loncamıza yardım etmek için yapıyoruz ama kimin daha fazlayardımettiğini öğrenmek mi istiyorsun? Katkı skor tabloları, lonca üyelerinin Loncalar Arası Karşılaşma aktivitelerini karşılaştırarak kendi aralarında dostane bir şekilde rekabet etmelerini sağlar.

BİREYSEL SKOR TABLOLARI

Bu skor tablolarının iki çeşidi vardır: Haftalık katkı tablosu üyelerin mevcut haftada ne kadar katkıda bulunduğunu gösterirken, toplam katkı tablosu tüm sezonda kazanılan puanları gösterir. Bu tablolar yalnızca loncanın mevcut üyelerini içerir. Yani başka bir loncaya katılırsan, skorun silinir.

SEZON SONUNDA NE OLUYOR?

Sezon sona ermek üzereyken skor tablolarını güncellenmez ve madalyalar kesinleşir. Kupa puanı kazanmak için son ana kadar üyelerle birlikte görev tamamlamaya devam edebilirsin; fakat bu noktada Loncalar Arası Karşılaşma'da loncana yardım edemezsin.

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