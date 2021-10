Whatsapp 1 Kasım'dan itibaren binlerce telefonda kullanılamayacak

Whatsapp uygulamasının 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda artık kullanılamayacağı açıklandı.

Son yılların en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 1 Kasım'dan itibaren artık bazı telefonlarda desteklenmeyecek. Whatsapp'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, uygulamanın Android için OS 4.1, iPhone için ise IOS 10 ve üzerini kapsayan sistemde kullanılabileceği açıklandı.

HANGİ TELEFONLARDA ARTIK WHATSAPP KULLANILAMAYACAK?

iPhone SE (2016), iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcıları, İos 9 sistemini iOS 10'a yükseltirlerse uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler. Android sisteme sahip olan Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2, LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q, ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc modellerinde ise artık Whatsapp uygulaması desteklenmeyecek.

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYEN TELEFONA SAHİP OLAN KİŞİLER NE YAPABİLİR?

1 Kasım'dan itibaren Whatsapp'ı kullanamayacak olan telefonlara sahip kişiler için bazı alternatifler mevcut. Sohbet geçmişini kaybetmek istemeyenler, Whatsapp görüşmelerini Google Drive veya iCloud hesaplarına yedekleyebilir veya kendilerine mail göndererek saklayabilir.

