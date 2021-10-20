Victoria Secret iflas mı etti? Victorias Secret battı mı?

ABD merkezli Victoria's Secret'ın İngiltere'deki kolundan yapıla açıklama sonrası Victoria Secret iflas mı etti ve Victorias Secret battı mı sorulaının yanıutları merak edildi.

VİCTORİAS SECRET BATTI MI?

GABD merkezli Victoria's Secret'ın İngiltere'deki kolundan geçtiğimiz aylardayapılan açıklamada, zincirin İngiltere'deki 25 mağazadan oluşan yapılanmasının iflas ettiği bildirilmişti.

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