Victoria Secret iflas mı etti? Victorias Secret battı mı?
Dünyaca ünlü kadın giyim mağazası Victoria's Secret hakkında Victoria Secret iflas mı etti? Victorias Secret battı mı gibi konular merak edilyor. Peki, Victoria Secret iflas mı etti? Victorias Secret battı mı?
ABD merkezli Victoria's Secret'ın İngiltere'deki kolundan yapıla açıklama sonrası Victoria Secret iflas mı etti ve Victorias Secret battı mı sorulaının yanıutları merak edildi.
VİCTORİAS SECRET BATTI MI?
GABD merkezli Victoria's Secret'ın İngiltere'deki kolundan geçtiğimiz aylardayapılan açıklamada, zincirin İngiltere'deki 25 mağazadan oluşan yapılanmasının iflas ettiği bildirilmişti.
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