Vergi Suçlarında Uygulama Sorunları Konulu Sempozyum Gerçekleştirildi

"Vergi Suçlarında Uygulama Sorunları" konulu Sempozyum Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumda açış konuşması yapan Akarca, kamu giderlerinin karşılanmasının ana kaynağının vergi olduğunu, toplanan vergiler yoluyla sağlanan mali kaynak sayesinde kamu ihtiyaçlarının karşılandığını, bu nedenle vergilerin zamanında ve tam olarak toplanmasının hem devlet ve toplum düzeninin devamı hem de vergi yükünün dengeli ve adil dağıtılması bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Vergi suçlarında uzmanlaşmanın önemine de dikkat çeken Akarca, "Yargıtay'da vergi suçlarına bakma görevi uzmanlaşmanın sağlanması bakımından sadece bir daireye verilmiş ve farklı daireler arasında paylaştırılmamıştır. Böylece içtihat tutarlılığı, hukuki güvenlik ve istikrar güvence altına alınmıştır. " dedi.

Akarca, Vergi Suçlarında Uygulama Sorunları Sempozyumunda yapılacak sunumların ve tartışmaların, bu konuda yaşanan güncel hukuki sorunların çözümüne ve gündemde olan yasama çalışmalarına katkılar sağlayacağını da söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in de katıldığı, iki bölüm şeklinde gerçekleştirilen Sempozyumda, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Mutlu oturum başkanlığı yaptı.

Programda ayrıca Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Ünsal, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettişi Mustafa Küçükkara da sunum yaparak Sempozyuma katkı sağladı.

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