VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk alt grup karşılaşmaları oynandı - Haberler
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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk alt grup karşılaşmaları oynandı

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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk alt grup karşılaşmaları oynandı

#VALORANTLCQ 3. günde ilk alt grup karşılaşmaları oynandı.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinin üçüncü gününde, ilk alt grup karşılaşmaları oynandı. Takımların alt grupların ikinci adımına geçmek için mücadele ettiği günde iki karşılaşmaya şahitlik ettik.

Günün ilk karşılaşması G2 Esports'a mağlup olan Anubis Gaming ile Futbolist'e mağlup olan Oxygen Esports karşı karşıya geldi. Mücadelenin hiç azalamadığı ilk karşılaşma Split haritasında 14-13'lük bir skor ile Oxygen Esports lehine sonuçlandı. Üç maçlık serinin ikinci karşılaşmasında ise Oxygen rakibine nefes aldırmadı. Ascent haritasında rakibine karşı sadece 3 round kaybeden temsilcimiz alt gruplarda ikinci adıma atladı.

Günün ikinci ve son karşılaşmasında bir diğer temsilcimiz SuperMassive Blaze ile One Breath Gaming saat 20: 00 sularında karşılaştı. Üç maçlık seride öne geçen ilk taraf, Breeze haritasında aldığı 13-5'lik skoru temsilcimiz SMB oldu.

Serinin bir sonraki karşılaşması Split haritasında oynandı. One Breath Gaming ikinci maçta ben buradayım diyerek 13-10'luk bir skor ile seriyi eşitledi. Kazananın belirleneceği üçüncü maçta ise SMB oldukça üstün bir oyun kurarak 13-3'lük bir skora imza attı ve alt gruplarda ikinci adıma atladı.

Bir sonraki adıma geçen iki temsilcimizin rakipleri, üst gruplarda rakipleri tarafından mağlup edilen takımlar arasından belirlenecek.

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