VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ikinci günü ile devam ediyor

Dün gerçekleşen ilk gün karşılaşmalarının ardından VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinde dört farklı takımın karşılaşacağı ikinci gün, 11 Ekim Pazartesi günü saat 18: 00 itibari ile başlıyor!

Etkinliğin ilk gününde G2 Esports – Anubis Gaming ve Futbolist - Oxygen Esports karşılaşmaları oynanmış, G2 Esports ve Futbolist ekipleri rakiplerini mağlup ederek üst turda yollarına devam etmişti.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'de ikinci gün ise temsilcimiz Supermassive Blaze'in Guild Esports ile karşılaşması ile başlayacak ve Team Liquid - One Breath Gaming mücadelesi ile sonlanacak.

Bu iki karşılaşmada galibiyete ulaşan taraflar bir sonraki adımlar karşı karşıya gelecekken, mağlup olan taraflar ise alt gruplarda karşılaşacak.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ikinci gün karşılaşmaları

18: 00 - SuperMassive Blaze - Guild Esports

20: 00 - Team Liquid - One Breath Gaming

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