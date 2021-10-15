VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da bugün SMB ile Futbolist karşı karşıya

Aynı 2021 Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinde de bir günlük aranın ardından mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Alt grup karşılaşmalarının oynanacağı 15 Ekim Cuma gününde iki takım finallere bir adım daha yaklaşacak.

Saat 18: 00'da başlayacak olan VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier Alt Grup ikinci karşılaşmalarının ilkinde Team Liquid'e oldukça farklı bir skor ile mağlup olan Guild Esports ile temsilcimiz Oxygen Esports kozlarını paylaşacak.

Günün ikinci ve son karşılaşmasında ise iki temsilcimiz, Supermassive Blaze ve Futbolist ekipleri karşı karşıya gelecek ve sadece bir takım bir sonraki adıma geçiş yapma hakkı kazanacak.

Heyecanın üst seviyede olacağı karşılaşmaları saat 17: 30'dan itibaren başlayacak yayınlar ile takip edebilirsiniz. Yayınlar Twitch üzerinde valorant_esports_tr kanalında, YouTube üzerinde ise VALORANT Champions Tour Türkiye kanalında yayınlanıyor olacak.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier Alt Grup ikinci karşılaşmaları

18: 00 - Guild Esports - Oxygen Esports

20: 00 - SuperMassive Blaze - Futbolist

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