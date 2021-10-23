Vali Yazıcı, PTT'nin 181'inci Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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Vali Ersin Yazıcı, Ptt'nin 181'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PTT Antalya Başmüdürü Hasan Ali Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı; "Günümüz taleplerine cevap verecek şekilde kendini sürekli yenileyen ve geliştiren PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin kuruluşunun 181'inci yıl dönümü münasebetiyle Vali Ersin Yazıcı, PTT Antalya Başmüdürü Hasan Ali Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyetle yakında ilgilenip tek tek sohbet eden Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm PTT personelinin 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ülkemizin En Güçlü ve En Köklü Kuruluşlarından

İki asra yaklaşan tarihiyle PTT'nin ülkemizin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Vali Yazıcı, PTT'nin vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla başarılı çalışmalara imza attığını dile getirdi. PTT'nin özellikle son yıllarda hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve değişen ihtiyaçlar konusunda da hizmet kalitesini sürekli yükselterek çalışmalarına devam ettiğini aktaran Vali Yazıcı; "PTT ülkemizin en güçlü ve en köklü kuruluşlarından biri. PTT değişen ve gelişen günümüz şartlarına göre kendisini sürekli yenileyerek vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla başarılı işler ortaya çıkarıyor. Özellikle son yıllarda PTT tarafından vatandaşımıza sunulan hizmetlerin kalitesinin giderek yükseldiğini görmekteyiz. Bu bizler için gurur verici. PTT, bankacılık faaliyetlerinden tutun da kargo vb. birçok konuda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu hizmetleri ilimizde yürüten başta Başmüdürümüz olmak üzere PTT personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonrada PTT'nin en iyi şekilde çalışmalarına devam edeceğine hiç şüphem yok. Günümüz taleplerine cevap verecek şekilde kendini sürekli yenileyen ve geliştiren PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. " ifadelerini kullandı.

PTT'nin pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla vatandaşların hizmetinde yer aldığını söyleyen Vali Yazıcı; "Özellikle pandemi sürecinde üstün görev anlayışı ile büyük fedakarlık göstererek vatandaşlarımızın yanında yer alan ve hizmetlerini aksatmadan yerine getiren tüm PTT çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

Vali Yazıcı, gelen heyetteki motorlu posta dağıtım personeline kask ve trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu. Ziyarette, PTT'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri ve çalışmaları hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi veren PTT Antalya Başmüdürü Yılmaz, vatandaşların beklentileri doğrultusunda hareket ederek en iyi hizmeti sunma noktasında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Vali Yazıcı PTT nin 181 inci Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı 01 Vali Yazıcı PTT nin 181 inci Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı 02 Vali Yazıcı PTT nin 181 inci Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı 03

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