Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, muhtarlarla buluştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.

Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Polisevi'nde düzenlenen programda, muhtarların gününü kutlayarak, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Demokrasinin ilk halkalarından birini oluşturan muhtarlık teşkilatının, devletin her noktada gören gözü, duyan kulağı, halka uzanan eli olduğuna dikkati çeken Vali Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Muhtarlık çok önemli ve her şeyden önce çok kadim bir müessese. Devletimiz muhtarlarımızı bir kılcal damar olarak görüyor. Vatandaşa ulaşma imkanı, aynı zamanda bizim de beslenme kaynağımız olarak görüyoruz. Muhtarlık çok önemli, çünkü vatandaşın başına bir şey geldiği zaman ilk çalacağı kapı muhtarlık kapısıdır. Muhtarlık aynı zamanda bir imdat freni, bir acil yardım kolu gibidir. Bir panik ve kriz anında ilk kapısı vurulacak kişi yine muhtardır."

Programa, Kırıkkale Belediye Başkan Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve muhtarlar katıldı.