VALİ PEHLİVAN, ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ ALKAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap İlçemizde Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, okuldaki sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti, eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Daha sonra öğretmenler ile toplantı gerçekleştiren Vali Pehlivan, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Şırnak İlimizde eğitim öğretim bilinci, kalitesi ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla eğitim alanında sürdürülen kapsamlı çalışmalardan bahsetti. Öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Eğitim öğretim konusunda yürütülecek çalışmaları değerlendirdi; görüş, öneri ve tavsiyelerde bulunarak bütün öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

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