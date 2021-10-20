Vali Funda Kocabıyık Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Valilik şeref defterini imzalayan Vali Funda Kocabıyık, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya Eşme kilimi hediye etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Funda Kocabıyık'a teşekkür ederken, Vali Funda Kocabıyık da gösterdiği misafirperverlikten dolayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti. Fotoğraf:/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/19102021/antalya-vali. rar

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