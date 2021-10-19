Vali Aziz Yıldırım Avrupa Şampiyonu Olan Emirhan Akçakoca'yı Makamında Kabul Etti

Vali Aziz Yıldırım'ın İtalya'da Ferrara şehrinde düzenlenen EURO TRİGAMES 2021 müsabakalarında Triatlon branşında Dünya Rekoru kırarak Altın Madalya kazanıp Avrupa Şampiyonu olan Süleymanpaşa ilçemiz Tekirdağ Özel Eğitim Meslek Okulu 11/A sınıfı öğrencisi Emirhan Akçakoca'yı makamında kabul etti.

Vali Yıldırım, Milli Sporcu Emirhan Akçakoca'yı kazandığı başarıdan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporcunun başarısında emeği olan antrenörüne teşekkür etti.

Ziyarette Emirhan Akçakoca'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Antrenörü Lokman Öksüz eşlik etti.

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