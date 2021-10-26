Uzm. Est. Gamze Akman vitamin detox mucizesini anlattı

Micro gençlik aşısı ve vitamin kokteyliyle birlikte cildin parlak, sıkı ve canlı görünümüne özel formüle edilmiş bakım kürleri, kısa sürede etki etmektedir. Uzmanların deneyler ve gözlemler sonucunda elde edilen cilt bakım kürleriyle, her cilt türüne özel cildin ihtiyaçları karşılanıyor.

Uzman Est. Gamze Akman, kürlerin yaşlanmayı geciktirmesi, cildi sıkılaştırma ve gençleştirmesi üzerine enzimlerin faydalarından bahsetti. Vitamin kokteyliyle, hücrelerin yenilenmesi ve eski formunu kazanması kısa zamanda beklenenden daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Cildinizin ihtiyaçlarını biliyor musunuz?

Cildimiz güneşten, çevresel faktörlerden, hava şartlarından ve stresten kaynaklı yıpranır. Uzmanların geliştirdiği gençlik aşılar ve vitamin detoksları, cildin kısa zamanda eski formuna dönmesi için bir mucize yaratıyor. Cildimizin ihtiyacı olan E, A ve K vitaminlerini öneminden bahseden Uzman Est. Akman, vitamin bakımıyla kısa zamanda cildinizin sıkılaşacağını ve yaşlanmayı yavaşlatacağını söyledi. Akman Bu alanda yapılan araştırmalardan % 99 oranında en iyi sonuçların alınması üzerine cildin derinlemesine temizlenmesi, gözeneklerin daraltılması ve tabi ki vücuttaki zararlı maddelerin atılmasının da önemini vurguladı.

Cilt güzelliğinde 21. yüzyılın en önemli aşısı

Cilt güzelliğinde gençliğin kazanımı ve ciltteki vitamin eksikliklerinin giderilmesi için oldukça basit bir uygulama olduğu bilinen bakım kürleri, botox uygulamadan da kolay ve kalıcı çözümler de sunuyor. Cildinizi güzelleştiren ve ışıltısını gösteren bakım kürlerinde aşamalarda oldukça kolay. Cildinize güzelliği hatırlatmak, enerji vermek için en iyi çözümlerden biri olduğunu kürü yaptırmak için gelenler de onayladı

Cildin kusursuz görünmesi için yapılması gerekenler

Cilt kusurlarını örtmek için makyaj yapmak ya da estetik operasyonlara ihtiyaç duymak 20. Yüzyılda kaldı. Masaj, bakım ve vitamin detoxlarıyla bu süreç sağlıklı ve etkili ilerleyebiliyor. Uzman Est. Gamze Akman vücudunuzun her noktasına uygulayabileceğiniz, lekesiz ve kırışıksız bir cilt için Uzmanların ve kullanıcıların deneyiminden yola çıkarak Linemed üzerinden herkesi bilgilendirmeyi amaçladığını belirtti.

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