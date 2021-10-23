Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

Denizli'de üst geçitten karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki adam, dengesini kaybetmesi sonucu 30 metreden düşerek hayatını kaybetti.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de üst geçitten karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki adam, dengesini kaybetmesi sonucu 30 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitten karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Ramazan Turgut, dengesi kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden yere düştü. Olay anını gören bir vatandaş hızla Turgut'un yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri üst geçitte incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından üzerinde kimlik bulunmayan Turgut'un kimliğini ekipler tarafından kısa sürede tespit edildi. Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı, o anlar kamerada

Hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı, o anlar kamerada

 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakayı ele verdi

1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakayı ele verdi

 Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca 'Çok mu içmişim?' diye polise sordu

Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca "Çok mu içmişim?" diye polise sordu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title