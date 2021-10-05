Uşak'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Uşak'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

KARAHALLI, UŞAK (AA) - Uşak'ın Karahallı ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Paşalar köyü istikametine giden Birol Ulusoy (46) yönetimindeki 64 ER 829 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, Karahallı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uşak'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Haberler
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