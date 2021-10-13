Unutulmaya yüz tutan 'Sepetçilik' mesleğini yaşatıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Unutulmaya yüz tutan 'Sepetçilik' mesleğini yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Unutulmaya yüz tutan 'Sepetçilik' mesleğini yaşatıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde unutulmaya yüz tutan meslekler arasında olan 'Sepetçilik' mesleğini yaşatmaya çalışan 72 yaşındaki Ali Balcı, artık mesleğin unutulmaya başlandığını belirterek, "Sepetçiliği yaşattığım için gurur duyuyorum" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde unutulmaya yüz tutan meslekler arasında olan 'Sepetçilik' mesleğini yaşatmaya çalışan 72 yaşındaki Ali Balcı, artık mesleğin unutulmaya başlandığını belirterek, "Sepetçiliği yaşattığım için gurur duyuyorum" dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 22 yıl önce emekli olan 72 yaşındaki Ali Balcı, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında olan sepetçilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen yaşatmaya çalışıyor. Çevreden gelen talepler üzerine sele örmeye başladığını kaydeden Balcı, çevreden temin ettiği kargı ve ayıt dallarından sele ve sepet örerek boş zamanlarını da değerlendirdiğini ifade etti.

"Hediye olarak veriyorum"

Bir gün kendisine bir kadının gelerek elindeki hasar görmüş sepeti tamir etmesini rica etmesi üzerine sepet ve sele siparişlerinin arttığını belirten Balcı, "Bir gün bir bayan geldi. Elinde yıllardır hasar görmüş bir sele olduğunu söyledi ve benden tamir etmemi rica etti. Gelen seleyi tamire başladım. Evime gelen dost ve akrabalarım görünce, bu kez onlarda kendileri için yapmamı istediler. Onları kıramadım ve başladım sele yapmaya. Bir yandan boş zamanımı değerlendiriyorum bir yandan dost ve akrabalarımı sevindiriyorum. En önemlisi unutulmakta olan sele, sepet mesleğini yaşatmaya çalışıyorum." dedi.

"Eskiden meslek revaçtaydı"

Plastikler sepet ve selelerin piyasaya çıkmadan önce sele ve sepetçiliğin çok değerli olduğunu belirten Ali Balcı, "Bizim gençliğimizde evlerde, üzüm bağlarında sele ve sepetler kullanılırdı. Selelerin içlerine hamur konur ev ekmeği yapılması için fırınlara götürürdük. Üzüm ağlarından kesilen üzümleri kelterlerle sergilere çekerdik. Evlerin mutfaklarında kaşıklık olarak küçük yapılan seleler vardı. Selelerin içlerine yumurtalar tereyağı konularak korunması için iplere bağlandıktan sonra, su kuyularına konurdu. Şimdi ise her yerde fabrika yapımı plastik eşyalar kullanılıyor. Bu nedenle sele ve sepetçiliği yaşatmanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu. - MANİSA

Unutulmaya yüz tutan 'Sepetçilik' mesleğini yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutan 'Sepetçilik' mesleğini yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Temel Karamollaoğlu Hulusi Akar İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Fernando Alonso
Tüm Haberler Murat Kurum Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Mustafa Şentop Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Unutulmaya yüz tutan 'Sepetçilik' mesleğini yaşatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:56:34. #1.12#