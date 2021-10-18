Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları - Haberler
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Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları

AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Müzik ve ilahiler eşliğinde yürüyüş yapılması Sidi Ukba Ulu Camisi'nde ışık gösterisi yapılması TUNUS - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Tunus'un orta kesimindeki Kayravan kentinde etkinlikler düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Müzik ve ilahiler eşliğinde yürüyüş yapılması

Sidi Ukba Ulu Camisi'nde ışık gösterisi yapılması TUNUS - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Tunus'un orta kesimindeki Kayravan kentinde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan Tunuslular, Sidi Ukba Ulu Camisi'ne akın etti, havanın kararmasıyla birlikte camide ışık gösterisi yapıldı.

Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları

Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları

Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları

Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları
AA / Arbi Mahjoubi - Son Dakika Haberleri
Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi
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Haber: Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları - Haberler
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