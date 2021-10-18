Tunus'ta Mevlit Kandili kutlamaları

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Müzik ve ilahiler eşliğinde yürüyüş yapılması

Sidi Ukba Ulu Camisi'nde ışık gösterisi yapılması TUNUS - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Tunus'un orta kesimindeki Kayravan kentinde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan Tunuslular, Sidi Ukba Ulu Camisi'ne akın etti, havanın kararmasıyla birlikte camide ışık gösterisi yapıldı.