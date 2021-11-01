Tunus'ta mahkumlara festival kapsamında "film gösterimi" - Haberler
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Tunus'ta mahkumlara festival kapsamında "film gösterimi"

AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Kültür Sanat

Tunus'ta bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kartaca Film Festivali kapsamında cezaevinde film gösterimi yapıldı.

Tunus'ta bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kartaca Film Festivali kapsamında cezaevinde film gösterimi yapıldı.

Başkent Tunus'un güneyinde yer alan Ben Arus vilayetindeki Uzne Cezaevi'nde yapılan film gösteriminde, Mısırlı yönetmen Ali el-Arabi'nin "Zateri'nin Kaptanları" adlı filmi cezaevinde bulunan 150 mahkum izledi.

Tunus'ta mahkumlara festival kapsamında film gösterimi

Tunus'ta mahkumlara festival kapsamında film gösterimi

Tunus'ta mahkumlara festival kapsamında film gösterimi

AA / Arbi Mahjoubi - Son Dakika Haberleri
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