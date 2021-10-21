Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: "Libya'daki geçiş sürecinin başarısı siyasi, askeri ve güvenlik uyumuna bağlı"

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Libya'daki mevcut geçiş sürecinin başarısının siyasi, askeri ve güvenlik olmak üzere üç konudaki uyuma bağlı olduğunu söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cerendi, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlene Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı'nda konuştu.

Cerendi, Libya'daki geçiş sürecinin başarısının siyasi, askeri ve güvenlik konularındaki uyuma bağlı olduğunu ifade etti.

Milislerin silahsızlandırılmasının önemine dikkati çeken Cerendi, yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin geri çekilmesinin, sadece Libya ve geçiş süreci için değil, başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölge için oluşturdukları ciddi tehdit göz önüne alındığında istikrarın desteklenmesi konusunda bir ön şart olduğunu belirtti.

Cerendi, "Bu konferansın düzenlenmesi, Libyalı kardeşlerimizin gelecekteki siyasi, güvenlik ve ekonomik başarısı için uygun siyasi ve güvenlik zemini hazırlama konusundaki istekliliğini gösteriyor." dedi.

Tunus'un, Libya'yı dış müdahaleden uzak şekilde tekrar düzene sokacak tüm seçeneklerde Libyalıları desteklemeye devam edeceğini ifade eden Cerendi, uluslararası toplumu Libya konusundaki diğer mekanizmalara eklenecek temel bir yapı taşı oluşturacak olan konferansı, sonuçlarını ve tavsiyelerini desteklemeye çağırdı.

Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı

Libya'daki siyasi süreç ve barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin alınacağı "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" başkent Trablus'ta uluslararası camiadan yoğun katılımla bugün başladı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Libya'da güvenlik ile askeri ve ekonomik istikrarın sağlanmasına ilişkin yolların ele alınması beklenen konferansa, Birleşmiş Milletler ve Avrupa, Afrika ve Arap birliklerinden temsilcilerin yanı sıra 27 ülkenin dışişleri bakanları ve yetkilileri katılıyor.???????