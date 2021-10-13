TÜGVA nedir, TÜGVA hangi alanda faaliyet gösteriyor?

Tügva Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. TÜGVA nedir, TÜGVA açılımı nedir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TÜGVA AÇILIMI NEDİR?

TÜGVA açılımı: Türkiye Gençlik Vakfı Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TÜGVA NEDİR?

TÜGVA gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmayı hedefleyen TÜGVA, yeni nesil gencin enerjisi, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, deneyimini paylaşan ve yaşatan anlayışa sahip vakıfçılık modelidir.

Haberler.com - Gündem