TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç'ın Eşi Filiz Kakaç Vefat Etti
Şeref Üyemiz Prof. Dr. Sadık Kakaç'ın vefat eden eşi Filiz Kakaç'a Allahtan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi, 7 Ekim Perşembe günü Kocatepe Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığına defnedilecek.
Şeref Üyemiz Prof. Dr. Sadık Kakaç'ın vefat eden eşi Filiz Kakaç'a Allahtan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi, 7 Ekim Perşembe günü Kocatepe Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığına defnedilecek. Mekanı cennet olsun...
Habermetre - Son Dakika Haberleri