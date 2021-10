Tomb Raider Korku Oyunu Projesi Sonradan İptal Edilmiş!

Şimdilerde 25. yaş gününü kutlayan Tomb Raider korku oyunu ile de neredeyse oyuncu karşısına çıkıyormuş!

Takvimler 1996 yılını gösterirken Tomb Raider serinin ilk oyunu ile hayatlarımıza girdi. Oyun dünyasına bomba gibi düşen bu dişli kadın pek çok şeyi de geri dönülmez bir biçimde etkiledi ve değiştirdi. Yıllar içerisinde pek çok farklı form ve tarzdaki oyunu ile karşımıza çıkmış olan Tomb Raider serisi geride bıraktığı çeyrek asırlık süreç içerisinde epeyce değişip gelişti. Peki ya Tomb Raider serisini hiç bir korku yapımı olarak hayal etmiş miydiniz? Serinin 25. yılı şerefine yayınlanan bir video gösteriyor ki geliştirici ekip bir zamanlar tam da bunu düşünmüşler!

Lara Croft'la İlgili Az Bilinen Gerçekler

Crystal Dynamics tarafından yayınlanan video henüz geliştirilme aşamalarının çok başlarında olan bir Tomb Raider oyununu gözler önüne seriyor. Ascention kod adı ile anılan oyunda Lara'nın başı bu kez doğa üstü varlıklar ve çeşitli ürkütücü yaratıklar ile belada ancak bu önceki oyunlarında gördüklerimizden çok farklı. Lara Croft seri boyunca pek çok kez doğa üstü olaylarla karşılaşmış olsa da bu kez bu yaratıklar korku ögeleri ile bezenmiş durumdalar. Lara Croft'u at üstünde gördüğümüz, Croft Manor koridorlarında flamethrower ile zombi-cadı karışımı varlıklar yaktığına şahitlik ettiğimiz ve her bir anından korku akan video hayranların epeyce ilgisini çekmiş vaziyette. Asla çıkış yapmayan Ascention kod adlı bu oyun için tasarlanan bazı düşman türleri serinin diğer oyunlarında farklı şekillerde karşımıza çıkmanın yanı sıra Shadow of the Tomb Raider oyununda ise bu korku atmosferini hissedebildiğimiz ve bizi Croft Manor'a götüren bir yan mod yer alıyordu.

