TOKAT'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ - Haberler
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TOKAT'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Niksar ilçesindeki yaylalar beyaza büründü.

Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle bölgede Niksar ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Çataloluk Yaylası'nda kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

TOKAT'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

TOKAT'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

TOKAT'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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